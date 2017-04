US-Außenminister Tillerson hat in Washington seinen mexikanischen Kollegen Videgaray empfangen.

Bei dem Gespräch ging es nach Angaben von Tillersons Sprecher um bilaterale Fragen wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sicherheit und Migration. Thematisiert worden seien auch der Kampf gegen die organisierte Kriminalität sowie die Krise in Venezuela. Die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko sind seit dem Präsidentschaftswahlkampf belastet. Die US-Regierung will eine Mauer an der Grenze zum Nachbarland bauen und illegale Einwanderer ausweisen. In den Vereinigten Staaten leben Schätzungen zufolge bis zu zwölf Millionen Mexikaner ohne gültige Aufenthaltspapiere.