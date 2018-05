Ein Treffen zwischen Bundesaußenminister Maas und dem amerikanischen Sicherheitsberater Bolton hat keine Annäherung im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran gebracht.

Maas sagte nach dem Gespräch im Weißen Haus in Washington, er habe Bolton gegenüber noch einmal bekräftigt, dass die europäischen Partner an dem Vertrag festhielten und zudem alles dafür täten, dass auch der Iran nicht aussteige. Der SPD-Politiker äußerte sich besorgt über den Zustand des transatlantischen Verhältnisses. Die weiteren Diskussionen über das Atomabkommen dürften angesichts der unterschiedlichen Auffassungen schwierig werden.



Der Außenminister will in der US-Hauptstadt auch mit seinem amerikanischen Kollegen Pompeo zusammenkommen. Dieser hatte am Montag die - so wörtlich - "härtesten Sanktionen der Geschichte" gegen den Iran angekündigt. Dessen geistlicher Führer Ajatollah Chamenei sagte am Abend, der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen zeige, dass man mit Washington keine Verträge schließen sollte.

