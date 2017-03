US-Präsident Trump hat den ultrakonservativen Flügel der Republikanischen Partei für das Scheitern seines Gesundheitsgesetzes verantwortlich gemacht.

Zugleich würden die Demokraten in Washington nun darüber lächeln, dass 'Obamacare' gerettet worden sei, schrieb Trump per Twitter. Er hatte dem Repräsentantenhaus kürzlich einen Vorschlag für ein neues Gesundheitsgesetz vorgelegt. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, die von seinem Vorgänger Obama durchgesetzte Reform - 'Obamacare' genannt - abzuschaffen. Doch für seine Version erhielt er in den eigenen Reihen keinerlei Mehrheit, weshalb die geplante Abstimmung abgesagt wurde.