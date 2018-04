US-Präsident Trump strebt ein baldiges Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un an.

Trump sagte beim Besuch des französischen Präsidenten Macron in Washington, Kim sei sehr offen und sehr ehrenhaft. Vielleicht werde es ganz wunderbar und vielleicht auch nicht, so der US-Präsident wörtlich.



Er unterstrich noch einmal seine Absicht, das Treffen mit Kim zu beenden, falls es hinter seinen Erwartungen zurückbleibe. Trump besteht nach eigenem Bekunden auf einen fairen und vernünftigen Austausch mit dem nordkoreanischen Staatschef. Am Freitag soll Kim den südkoreanischen Präsidenten Moon reffen. Die Begegnung mit Trump soll im Mai oder Juni stattfinden.



Nach dem Gespräch mit dem französischen Präsidenten Macron äußerte sich Trump sehr zuversichtlich, die Zusammenarbeit mit Frankreich künftig zu intensivieren. Er würde lieber nur mit Frankreich allein Handelsabkommen schließen und nicht mit der gesamten Europäischen Union.



Es traten allerdings auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Staatschefs über das Atomabkommen mit dem Iran zutage. Trump bezeichnete das Abkommen als schreckliche und verrückte Vereinbarung, die nie hätte geschlossen werden sollen. Er zeigte sich aber bereit, mit Macron über einen möglichen Verbleib der USA in dem Abkommen zu sprechen.



Der US-Präsident kritisierte vor allem, dass das Abkommen keine Regelungen zur Begrenzung des iranischen Raketenprogramms enthalte. Außerdem gehe es nicht darauf ein, dass sich der Iran in regionale Konflikte einmische, beispielsweise im Jemen und in Syrien.

