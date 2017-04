US-Präsident Trump hat in einem Brief an die Vorsitzenden beider Kammern des Kongresses seine Entscheidung für den Raketen-Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien erläutert.

In dem Schreiben, das das Weiße Haus veröffentlichte, erklärt Trump, er habe im Interesse der nationalen Sicherheit und im außenpolitischen Interesse der USA gehandelt. Dies sei im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit für die auswärtigen Beziehungen und als Oberkommandeur erfolgt.



Nach syrischen Angaben ist der Flughafen Shayrat inzwischen wieder in Betrieb. Der Gouverneur der Provinz Homs erklärte, von dort seien Flugzeuge gestartet. Trump ließ auf Twitter durchblicken, dass die Rollbahn nicht Ziel des Angriffs gewesen sei. Er schrieb, man greife Rollbahnen üblicherweise nicht an, weil sie einfach und billig repariert werden könnten.