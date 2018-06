Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, Kudlow, hat eine Herzattacke erlitten.

Das teilte Trump kurz vor seinem Treffen mit Kim Jong Un per Twitter mit. Der 70-Jährige Kudlow wurde demnach in ein Militärkrankenhaus nahe Washington eingeliefert. Das Weiße Haus und Kudlows Frau erklärten inzwischen, ihm gehe es wieder besser. Kudlow hatte den Präsidenten zuletzt beim G7-Gipfel in Kanada beraten. Er war erst im vergangenen März für den hochrangigen Regierungsposten berufen worden.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.