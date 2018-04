US-Präsident Trump hat den französischen Präsidenten Macron im Weißen Haus in Washington empfangen.

Macron ist der erste Gast, der seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017 zu einem offiziellen Staatsbesuch angereist ist. Die beiden Politiker pflanzten eine Eiche, die aus einem Wald im französischen Aisne stammt. Dort wurden zum Ende des Ersten Weltkrieges tausende US-Soldaten getötet. Bei der Zeremonie im Garten des Weißen Hauses waren auch die Frauen der Präsidenten zugegen - Melania Trump und Brigitte Macron. Bei seiner Ankunft in den USA hatte Macron von einem "wichtigen Besuch" in einer Welt mit vielen Unsicherheiten und Herausforderungen gesprochen. Trump und Macron wollen vor allem über Handels- und Sicherheitsfragen beraten.



Am Freitag wird auch Bundeskanzlerin Merkel im Weißen Haus erwartet, allerdings wie vor einem Jahr zu einem Arbeitsbesuch. Dabei dürfte es dann ebenfalls um das Thema Handel gehen - und insbesondere um die Strafzölle auf Stahl und Aluminium, von denen die EU noch bis Anfang Mai ausgenommen ist.

