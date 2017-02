Washington Trump kommt nicht zum Korrespondenten-Dinner

US-Präsident Donald Trump. (AFP / Mike Theiler)

Der amerikanische Präsident Trump geht weiter auf Distanz zur Presse.

Per Twitter erklärte Trump, er werde nicht am traditionellen jährlichen Galadinner der im Weißen Haus akkreditierten Journalisten teilnehmen. Die Veranstaltung findet am 29. April statt. Im Mittelpunkt steht in der Regel eine launige Rede des jeweiligen US-Präsidenten, in der er die Medien, andere Politiker und zumeist auch sich selbst ironisch betrachtet. - Die neue amerikanische Regierung und die Presse haben ein angespanntes Verhältnis. Trump hat Journalisten vorgeworfen, Feinde des Volkes zu sein und unlängst verschiedene Medien von Terminen ausgesperrt.