US-Präsident Trump hat zum ersten Mal in seiner Amtszeit ein Essen zum abendlichen Fastenbrechen im muslimischen Fastenmonat Ramadan ausgerichtet.

Trump empfing mehr als 50 Gäste im Weißen Haus in Washington, darunter die Botschafter mehrerer muslimischer Länder. Der US-Präsident wünschte "den Muslimen auf der ganzen Welt" einen guten Ramadan und er bedankte sich zudem für die "erneuerten Freundschaftsbande" mit den Verbündeten der USA aus dem Nahen Osten. Im vergangenen Jahr hatte Trump im Ramadan kein Abendessen veranstaltet und damit mit einer Tradition seiner Vorgänger gebrochen.



Vor dem Weißen Haus hatten sich zahlreiche Demonstranten versammelt. Mit seiner Einladung habe Trump den "Gipfel der Heuchelei" erreicht, sagte ein Aktivist. Er könne nicht Muslime die Einreise in die USA verbieten und gleichzeitig mit Diplomaten das Fastenbrechen feiern. Mehrere muslimische Organisationen hatten schon im Vorhinein angekündigt, dass sie nicht an der Feier teilnehmen werden.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.