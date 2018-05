US-Präsident Trump will in der kommenden Woche über das geplante Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un entscheiden.

Dann werde seine Regierung wissen, ob die Zusammenkunft stattfinden könne, sagte Trump in Washington. Möglicher Termin sei weiterhin der 12. Juni. Am Dienstag hatte der Präsident nicht ausgeschlossen, dass das Treffen, das in Singapur stattfinden soll, verschoben oder gar abgesagt wird. Auch Nordkorea hatte es zuletzt in Frage gestellt.

