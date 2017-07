US-Präsident Trump hat sich dafür ausgesprochen, die Diskussion über eine russische Beeinflussung des amerikanischen Wahlkampfs zu beenden.

Er erklärte über Twitter, es sei an der Zeit, nach vorne zu schauen. Man brauche eine konstruktive Zusammenarbeit mit Russland. Trump teilte zugleich mit, er habe mit Präsident Putin in Hamburg über eine mögliche amerikanisch-russische Sondereinheit für Internetsicherheit gesprochen. Diesen Vorschlag zog er nun wieder zurück. Er schrieb, diese Idee könne nicht verwirklicht werden. Der Vorstoß hatte auch in den eigenen Reihen für Kritik gesorgt. Mehrere Republikaner erklärten, Russland werde selbst der Manipulation verdächtigt und sei deshalb nicht vertrauenswürdig.