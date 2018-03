Die Kommunikationschefin des Weißen Hauses, Hicks, will ihr Amt niederlegen.

Der genaue Termin dafür stehe noch nicht fest, sagte die Sprecherin des US-Präsidialamtes, Sanders, in Washington. Gründe für den Rücktritt nannte sie nicht. Er stehe aber nicht in Zusammenhang mit der Aussage von Hicks vor dem Repräsentantenhaus zur Russland-Affäre. Die 29-jährige hatte den Posten im Sommer übernommen, war aber zuvor bereits in verschiedenen Funktionen für das Weiße Haus tätig. Seit dem Amtsantritt von Trump vor rund 13 Monaten gab es zahlreiche hochrangige Demissionen und Entlassungen. Hicks Vorgänger Scaramucci hatte nach nur zehn Tagen auf dem Posten des Kommunikationsdirektors gehen müssen.

