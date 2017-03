Die USA haben die Festnahmen demonstrierender Regierungsgegner in Russland kritisiert.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Washington sprach von einem klaren Verstoß gegen demokratische Grundrechte. Er forderte die umgehende Freilassung der Menschen.



Die Festnahmen hatten sich bei Demonstrationen in mehreren russischen Städten gegen die Regierung ereignet. Bei der größten Kundgebung in Moskau mit mehreren tausend Teilnehmern wurde der Oppositionspolitiker Nawalny verhaftet. Er soll noch heute einem Richter vorgeführt werden, wie Unterstützer des Dissidenten mitteilten. Nach ihren Angaben gab es insgesamt fast 1.000 Festnahmen. Anlass für die Proteste war ein im Internet veröffentlichter Film Nawalnys. Darin wirft er dem russischen Ministerpräsidenten Medwedew vor, sich illegal ein Immobilienimperium angeeignet zu haben. Der Film wurde bislang mehr als elf Millionen Mal angeklickt.



Nawalny will im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Putin antreten.