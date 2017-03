US-Justizminister Sessions will sich künftig wegen Befangenheit aus den Ermittlungen zu einer mutmaßlichen russischen Einmischung in den Wahlkampf heraushalten.

Diese Entscheidung habe er in Gesprächen mit Mitarbeitern getroffen, sagte Sessions in einer Pressekonferenz in Washington. Zugleich wies er Vorwürfe der Demokraten zurück, den US-Kongress in einer Anhörung belogen zu haben. Er habe die Frage nach seinen Kontakten zu Russland ehrlich und korrekt so beantwortet, wie er sie damals verstanden habe, betonte der Minister.



Sessions steht in der Kritik, weil er sich bereits im Wahlkampf zweimal mit dem russischen Botschafter traf. Als Justizminister ist er auch Chef der Bundespolizei FBI, die die Ermittlungen im Fall der mutmaßlichen russischen Einmischung in den Wahlkampf leitet. US-Präsidenten Trump hatte Sessions heute den Rücken gestärkt. Dieser genieße sein volles Vertrauen, sagte Trump bei einem Besuch im Bundesstaat Virginia.