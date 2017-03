US-Justizminister Sessions will sich künftig wegen Befangenheit aus den Ermittlungen zu einer mutmaßlichen russischen Einmischung in den Wahlkampf heraushalten.

Das teilte er in Washington mit. Zugleich wies er Vorwürfe der Demokraten zurück, den US-Senat in einer Anhörung belogen zu haben. Präsident Trump sprach Sessions sein Vertrauen aus. Der Minister steht in der Kritik, weil er Kontakt zum russischen Botschafter in den USA hatte, dies aber vor dem Senat verneinte. Als Justizminister ist er auch Chef der Bundespolizei FBI, die die Ermittlungen zu den mutmaßlichen russischen Hackerangriffen während des Wahlkampfs leitet.