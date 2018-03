US-Präsident Trump hat das vom Kongress verabschiedete Haushaltsgesetz unterzeichnet und in Kraft gesetzt.

Das teilte Trump in einer Rede in Washington mit. Damit ist ein drohender Stillstand der öffentlichen Verwaltung abgewendet. Trump betonte, er habe auf ein Veto verzichtet, weil das Gesetz wichtig für die nationale Sicherheit sei. Unter anderem erlaube das neue Budget von 1,3 Billionen US-Dollar die Anschaffung zusätzlicher Militärausrüstung. Dennoch sei er mit vielen anderen Punkten in dem Haushaltsplan nicht einverstanden. Unter anderem kritisierte Trump, dass keine Mittel für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko vorgesehen sind. Er warf den Demokraten im Kongress vor, Projekte der US-Regierung durch Änderungswünsche bei den Budgets unnötig zu verzögern.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.