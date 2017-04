Der US-Senat hat mit den Stimmen der Republikaner die Berufung des Kandidaten von Präsident Trump, Gorsuch, an den Obersten Gerichtshof gebilligt.

Für den konservativen Richter stimmten 54 Senatoren, 45 votierten gegen ihn. Die Demokraten hatten vergeblich versucht, die Ernennung Gorsuchs zu verhindern.



Der 49-Jährige ist derzeit Bundesrichter an einem Berufungsgericht in seinem Heimatstaat Colorado. Gorsuch soll Anfang nächster Woche vereidigt werden. Er wird eine Vakanz am neunköpfigen Supreme Court füllen, die durch den Tod des Richters Antonin Scalia im vergangenen Jahr entstanden war.