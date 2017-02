Washington US-Senat bestätigt neuen Justizminister Sessions

Der konservative US-Senator Jeff Sessions ist neuer Justizminister. (AFP/Brendan Smialowski)

Der US-Senat hat den neuen Justizminister Sessions bestätigt.

Für den Kandidaten von Präsident Trump stimmten 52 Senatoren, 47 votierten gegen ihn. Der 70-jährige stand in der Kritik, weil er Vorwürfe nicht entkräften konnte, rassistische Äußerungen gemacht zu haben.



Der von Trump als Richter am Obersten Gerichtshof nominierte Kandidat Gorsuch bezeichnete die Angriffe des Präsidenten auf die Justiz als demoralisierend und entmutigend. Ein Sprecher Gorsuchs teilte mit, dieser habe die Bemerkungen im Gespräch mit dem demokratischen Senator Blumenthal gemacht. Blumenthal gehört dem Richterausschuss des Senats an, der die Nominierung Gorsuchs bestätigen muss.



Trump hatte den Richter, der den von ihm verfügten Einreisestopp aus muslimischen Ländern aufgehoben hatte, als "sogenannten Richter" mit lächerlichen Ansichten bezeichnet.