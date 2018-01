Der US-Senat hat die Nominierung des ehemaligen Finanzinvestors Powell zum neuen Chef der Notenbank 'Federal Reserve' gebilligt.

Eine deutliche Mehrheit der Senatoren votierte in einer Abstimmung in Washington für Powell und folgte damit dem Personalvorschlag von Präsident Trump. Damit kann der 64-Jährige Nachfolger der scheidenden Fed-Chefin Yellen werden, deren Amtszeit am 3. Februar endet.



Powells Nominierung war weitgehend unumstritten. Er ist bereits seit 2012 Mitglied des Fed-Direktoriums. Experten gehen davon aus, dass er die vorsichtige Zinspolitik Yellens fortsetzt. Powell besitzt keinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, verfügt aber über Erfahrung an den Finanzmärkten und im Regierungsapparat.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.