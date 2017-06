Die von US-Präsident Trump geplante Abschaffung der Gesundheitsreform seines Vorgängers Obama hat im Senat in Washington einen Rückschlag erlitten.

Die Republikaner verschoben kurzfristig eine für diese Woche angekündigte Abstimmung in der Kongresskammer über einen entsprechenden Entwurf bis nach dem Nationalfeiertag am 4. Juli. Man arbeite noch daran, die notwendigen 50 Stimmen zusammenzubekommen, sagte Mehrheitsführer McConnell. Trump berief für heute ein Treffen mit allen 52 republikanischen Senatoren im Weißen Haus ein. Die Verschiebung sorgte an den US-Märkten für Unruhe: Die Aktienindizes gaben nach, der Dollar fiel auf ein Zehn-Monats-Tief zum Euro.