Die USA haben weitere Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Wie das Finanzministerium in Washington mitteilte, sind davon sechs Personen mit angeblichen Verbindungen zur Al-Kuds-Einheit der Revolutionsgarden sowie drei Firmen betroffen. Man wolle die Versorgung der Revolutionsgarden mit Geld stoppen, hieß es. Die Vereinigten Staaten stufen sie als Terrororganisation ein.



US-Präsident Trump hatte am Dienstag den Rückzug seines Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran bekanntgegeben und der Führung in Teheran unter anderem vorgeworfen, den Terrorismus zu unterstützen. Die Al-Kuds-Einheit wurde zuletzt von Israel für einen Beschuss der Golanhöhen verantwortlich gemacht.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.