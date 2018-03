Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat in Washington seine Gespräche über die geplanten Zölle auf Stahl und Aluminium beendet.

Die Beratungen mit dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer seien konstruktiv verlaufen, erklärte das Ministerium. Ergebnisse wurden nicht bekannt. Noch heute wird auch EU-Handelskommissarin Malmström zu Gesprächen in Washington erwartet. Ziel ist es, die von Präsident Trump angekündigten Zölle auf Einfuhren aus der EU noch abzuwenden. Sie sollen am Freitag in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.