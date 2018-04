Wasser für Mars-Astronauten Freiliegende Eiskanten vermessen

Mars, der äußere Nachbarplanet der Erde, ist heute ein ziemlich trockener Ort: In der äußerst dünnen Marsatmosphäre würde flüssiges Wasser rasch verdampfen. Aber in der Frühgeschichte des Planeten muss der Wassergehalt an der Oberfläche viel größer gewesen sein als heute.

Von Hermann-Michael Hahn

