Wasserwirtschaft EU-Kommission soll an Klage gegen Deutschland festhalten

Ein Landwirt bringt Gülle auf den Acker (imago/blickwinkel)

Die deutsche Wasserwirtschaft appelliert an die EU-Kommission, an der Nitratklage gegen Deutschland festzuhalten.

Das geht aus einem Brief des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft an die Brüsseler Behörde hervor, aus dem die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert. In dem Schreiben heißt es, die geplanten Änderungen brächten keine spürbare Verminderung der Nitratverschmutzung im Grundwasser. - Die EU-Kommission hat Deutschland im November wegen mutmaßlicher Versäumnisse beim Gewässerschutz vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Als Hauptursache der Nitratbelastung gilt ein übermäßiger Einsatz von Gülle auf den Äckern. Die Bundesregierung will die Düngeverordnung verschärfen.