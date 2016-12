"Watership Down" Bestseller-Autor Richard Adams im Alter von 96 Jahren gestorben

Der britische Schriftsteller Richard Adams ("Watership Down") am 18.10.1978 in einer Buchhandlung im Londoner Stadtteil Kensington. (dpa / picture alliance)

Der britische Schriftsteller Richard Adams ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Bekannt wurde er mit dem weltweit millionenfach verkauften Buch "Watership Down", in der deutschen Fassung vermarktet als "Unten am Fluss". Der Bestseller handelt von den Abenteuern einer Gruppe von Kaninchen, die aus ihrem Bau fliehen und sich eine neue Bleibe suchen. Die Geschichte erschien später auch als erfolgreicher Trickfilm.