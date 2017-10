Der Europapolitiker Weber hält die Tatsache, dass US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran vorerst nicht aufkündigt, auch für den Erfolg einer klaren Haltung Europas. Darauf könne man sich aber nicht ausruhen, sagte der CSU-Politiker im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Weber ist Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament.

Er betonte, die Europäische Union sollte den intensiven Dialog mit dem Kongress in Washington und den Verantwortlichen in der US-Regierung suchen. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Gabriel. Er sagte im Deutschlandfunk, nun gehe es darum, dem US-Kongress zu signalisieren, dass dieser sich nicht auf ein innenpolitisches Spiel einlassen und deshalb neue Sanktionen verhängen solle. Die Lage sei schwierig, aber man könne nichts anderes tun, als mit den Amerikanern zu reden.



Der US-Präsident hatte dem Atomabkommen gestern die Bestätigung verweigert. Nun muss der US-Kongress binnen 60 Tagen entscheiden, ob er die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft setzt.



Der iranisch-deutsche Schriftsteller Bahman Nirumand befürchtet, dass die harte Haltung der USA gegenüber dem Iran die Hoffnung auf demokratische Reformen zerstört. Der Feind komme jetzt wieder von außen, sagte Nirumand im Deutschlandfunk. Der eher liberale Präsident Rohani sei deshalb gezwungen, sich wieder mit den Hardlinern zusammenzuschließen. Damit verliere Rohani aber seine Basis.



Der Schriftsteller wies zudem darauf hin, dass die konservativen Kräfte im Iran immer gegen das Atomabkommen gewesen seien. Rohani kämpfe deshalb so für den Fortbestand, weil sein Schicksal mit dem Abkommen verknüpft sei.



