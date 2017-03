"Wenn Sie heute Morgen wach sind, liebe Hörerinnen und Hörer, und davon wollen wir zunächst einmal ausgehen, dann hat die Deutsche Bahn vor wenigen Stunden 120.000 Uhren auf ihren Bahnhöfen umgestellt – nämlich eine Stunde vor: guten Morgen - willkommen in der Sommerzeit!"

Lutz seit Jahren nah dran an Mehdorn und Grube

120.000 Bahnhofsuhren, das ist eine der Superlative dieses Großkonzerns. So wie 300.000 Mitarbeiter in 140 Ländern, so wie mehr als 40 Milliarden Euro Umsatz im Jahr oder 4,4 Milliarden Fahrgäste. Seit vergangenem Mittwoch hat dieser Konzern nun einen neuen Chef: Richard Lutz. Trotz 120.000 umgestellter Uhren – eine Zeitenwende ist dies nicht für die Deutsche Bahn.

Richard Lutz steht für Kontinuität und Verlässlichkeit. Zum einen, weil er seit Jahren als Finanzvorstand des Unternehmens sehr nah dran war an seinen Vorgängern und weiß, wie sie getickt haben – um im Bild zu bleiben. Hartmut Mehdorn und Rüdiger Grube waren legendäre Bahnchefs: Der eine hat das Staatsunternehmen umgebaut zum Konzern, der andere das sogenannte Qualitätsprogramm "Zukunft Bahn" ins Leben gerufen.

Die Pünktlichkeit der Züge hat sich inzwischen verbessert, der Service ist annehmbar und somit sind die Kunden zufriedener, auch die Information der Reisenden wird immer zeitgemäßer: Im internationalen Vergleich sind wir Deutschen echt gut auf die Schiene gesetzt. Damit dieses auch so bleibt und vielleicht noch besser wird, dafür steht die Personalie Richard Lutz.

Unschöne Vorgeschichte

Die Vorgeschichte ist etwas unschön gewesen, zugegeben, der Abgang des Vorgängers Rüdiger Grube war keine Meisterleistung im Umgang mit Spitzenpersonal. Und dieser Einfluss der Politik – sprich: Der Bundesregierung auf die Geschicke der Deutschen Bahn ist nichts Neues. Aber leider auch deren größtes Problem.

Denn die Interessen der Bundesregierung beim Thema Bahn sind verteilt auf einen Finanzminister, der Dividende sehen will und einen Verkehrsminister, der ein Konzept haben sollte für den Schienenverkehr, dieses aber nicht hat.

Und so war es bezeichnend, dass Alexander Dobrindt, der derzeit zuständige Ressortchef, bei der Amtseinführung seines neuen Bahnvorstands auf ein Güterverkehrskonzept für die Schiene abhob, das es noch gar nicht gibt.

Seit Jahren reißt der Güterverkehr Löcher in die Bilanz der Deutschen Bahn, weil die Politik Mantra-artig die Umweltfreundlichkeit des Schienengüterverkehrs betont, aber nichts dafür tut, dass die Deutsche Bahn auch eine Chance bekommt, in diesem Bereich wettbewerbsfähig zu werden.

Lkw-Maut runter, Trassenpreise hoch, so wird das eben nichts und von eigenen Schienen für Güterzüge, die dann vom Personenverkehr unabhängig sind, nun, davon ist auch schon jahrzehntelang die Rede.

Da baut die Schweiz in der Zwischenzeit einen ganzen Tunnel unter dem Gotthardt, aber eine leistungsfähige Güterstrecke in Deutschland, – die gibt es immer noch nicht. Gerade in der wichtigen Nord-Süd-Verbindung müssen Güterzüge oft warten, bis die Personenzüge durch sind, Verspätungen aber, die kann sich eine Branche, die auf just-in-time angewiesen ist, nicht leisten – neudeutsch für Pünktlichkeit vor der Produktion.

Folgerichtige Entscheidungen

Auf den Weg in die Zukunft: Die Deutsche Bahn mit neuen Bahnchef. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Und so ist es zumindest folgerichtig, dass es nun ein eigenes Vorstandsressort geben soll für die Sparte Güterverkehr und Logistik. Personal dafür wird noch gesucht und es wäre schön, wenn hier die fachliche Qualifikation eine Rolle spielen darf.

Auch Digitalisierung und Technik bekommt einen eigenen Vorstandsposten, um die Deutsche Bahn weiter zukunftsfähig zu machen. Eine jetzt richtige Weichenstellung.

Auch die Ressorts Personenverkehr und Personal gelten bei der Bahn als sehr erfolgreich, weil wieder mehr Menschen in die Züge steigen und der Tariffrieden mit den mächtigen Bahngewerkschaften wieder hergestellt wurde. Nach heftigen Streikwellen insbesondere der Lokführer bekam die Belegschaft moderne, weil flexible Arbeitsbedingungen.

Richard Lutz hat - übrigens wie sein Vorgänger Rüdiger Grube - einen sehr guten Ruf im Konzern. Auch die Personalvertreter im Aufsichtsrat haben ihn unterstützt und bei beiden Parteien der Großen Koalition war er vermittelbar. Rüdiger Grube hatte etwas Liebenswürdiges – was selten ist in Vorstandsetagen.

Richard Lutz trat in der zurückliegenden Woche bescheiden auf, auch das ein eher rarer Charakterzug bei Spitzenmanagern. Als er vom Verkehrsminister und vom Chef des Aufsichtsrats der Berliner Presse vorgestellt wurde, war sein eigenes Statement sehr knapp:

"Nach so viel Lob und Vorschusslorbeeren ", so Lutz, "kann ich den positiven Eindruck, den Sie vielleicht jetzt von mir haben, ja eigentlich nur noch beschädigen – deswegen fasse ich mich kurz."