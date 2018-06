Das sexuelle Fehlverhalten von Mitarbeitern der Organisation Oxfam hat Auswirkungen auf deren Hilfsprojekte.

Oxfam Großbritannien muss nach eigenen Angaben umgerechnet 18 Millionen Euro einsparen, weil zahlreiche Spender ihre Zahlungen eingestellt haben. In einer Erklärung heißt es, wegen des empörenden Verhaltens früherer Mitarbeiter habe man jetzt weniger Geld, um Bedürftige mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser zu versorgen. Zudem müssten in der Zentrale Stellen gekürzt werden.



Im Februar war bekannt geworden, dass Oxfam-Mitarbeiter in Haiti und im Tschad Sexorgien mit Prostituierten gefeiert hatten. Im Südsudan soll es Vergewaltigungen gegeben haben.

