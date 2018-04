Grünen-Chef Habeck hat sich für eine EU-weite Sondersteuer für Wegwerfprodukte aus Plastik ausgesprochen.

Habeck sagte der Zeitung "Die Welt", so lasse sich eine Lenkungswirkung erreichen. Es könne überdies nicht sein, dass Erdöl, das für die Produktion von Kunststoffen verwendet werde, anders als Öl für Kraftstoffe steuerlich bevorzugt werde. Diese Subvention gehöre abgeschafft, betonte der Grünen-Politiker. Laut Habeck fördert der Staat die Plastikflut mit mindestens 780 Millionen Euro jährlich.



Im Januar hatte EU-Kommissar Günther Oettinger von der CDU schon einen ähnlichen Vorschlag gemacht - die Plastiksteuer sollte nach Oettingers Vorstellungen direkt in den EU-Haushalt fließen. Ob Plasikproduzenten oder die Verbraucher diese Steuer zahlen müssten, ist noch nicht ausdiskutiert.



Plastik in der Natur ist eines der größten menschengemachten Umweltprobleme. Besonders das Ökosystem der Weltmeere ist bedroht.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.