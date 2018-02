Der Bundeswehr fehlt es nach den Worten des Wehrbeauftragten des Bundestages, Bartels, weiter an Personal und Material.

Es gebe große Lücken, sagte der SPD-Politiker bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2017 in Berlin. Oberhalb der Mannschaftsebene sind seinen Angaben zufolge 21.000 Dienstposten von Offizieren und Unteroffizieren nicht besetzt. Bartels verwies auch darauf, dass Ende des vergangenen Jahres alle sechs deutschen U-Boote außer Betrieb gewesen seien. Außerdem seien zu viele Flugzeuge häufig nicht einsetzbar. Die Soldaten wünschten sich schnelle Lösungen für spürbare Verbesserungen.



Der Chef des Deutschen Bundeswehrverbandes, Wüstner, kritisierte, wegen immer neuer Aufträge kommen man bei der materiellen und personellen Ausstattung nicht schnell genug hinterher. Dabei gehe es nicht nur um mehr Geld. Auch organisatorisch müsse man nachbessern. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Wieker, meinte dagegen, die Truppe sei ausreichend ausgerüstet, um ihre Bündnis- und Einsatzverpflichtungen zu erfüllen. Um die Lücken bei der Bundeswehr zu schließen, habe man einen Entwicklungsplan bis zum Jahr 2030 aufgelegt.



Anders sieht es der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, Kujat. Er bezeichnete den Zustand der Truppe als "Trauerspiel". Man habe den tiefsten Stand der Einsatzbereitschaft und der Moral seit die Bundeswehr bestehe, sagte Kujat im Deutschlandfunk. Verteidigungsministerin von der Leyen setze völlig falsche Akzente. Kujat forderte von der Bundesregierung deutlich mehr Geld für die Ausstattung der Truppe. Bisher seien in das Material immer nur 13 bis 14 Prozent des Verteidigungshaushaltes geflossen, obwohl Kanzlerin Merkel sich gegenüber der NATO verpflichtet habe, mehr als 20 Prozent auszugeben.



Der General a.D. stellte weiter klar, dass das, was im Koalitionsvertrag mit Blick auf die Bundeswehr geplant werde, nicht finanzierbar sei: "Das ist Ankündigungspolitik." Die Bevölkerung müsse wissen, dass die Bundeswehr ganz gezielt von der Politik vernachlässigt werde, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllen könne und in einem erbärmlichen Zustand sei.



Gestern war bekannt geworden, dass der Truppe für Nato-Verpflichtungen im Jahr 2019 nicht nur Panzer, sondern auch Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte fehlen. Auch große Waffensysteme sind nur bedingt einsatzbereit.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.