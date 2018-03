Die Bundeswehr sollte nach Ansicht des Wehrbeauftragten Bartels mehr Pannen und Mängel an Geräten selbst beheben.

Bartels sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, bislang seien viele Panzer, Schiffe und Flugzeuge nicht einsatzfähig, weil die durch die Industrie ausgeführten Reparaturen teilweise Jahre dauerten. Die Truppe sei aber in der Lage, viele Aufgaben selbst zu erledigen. Natürlich brauche man auch Wartungsverträge mit der Industrie, es komme aber auf die richtige Balance an. Der Wehrbeauftragte hatte zuletzt Kritik an der Einsatzbereitschaft der Waffensysteme der Bundeswehr geäußert.

