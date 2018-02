Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Bartels, legt heute seinen Jahresbericht vor.

Bartels übergibt das Dokument am Vormittag an Bundestagspräsident Schäuble und will es dann der Öffentlichkeit präsentieren. Angesichts der jüngsten Meldungen über Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr wird ein kritischer Bericht erwartet. Gestern war bekannt geworden, dass der Truppe für Nato-Verpflichtungen im Jahr 2019 nicht nur Panzer, sondern auch Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte fehlen. Auch große Waffensysteme sind nur bedingt einsatzbereit.

