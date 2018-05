Im Streit über den Etat für die Bundeswehr hat sich der Wehrbeauftragte des Bundestages, Bartels, für eine deutliche Aufstockung ausgesprochen.

Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es müssten etliche Milliarden mehr für die Verteidigung ausgegeben werden als derzeit. Bartels wollte sich aber nicht auf eine bestimmte Summe festlegen. Verteidigungsministerin von der Leyen fordert eine Aufstockung von zwölf Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode, Finanzminister Scholz hat sechs Milliarden angeboten.



Bartels schlug vor, Deutschland solle perspektivisch 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die personelle und materielle Ausstattung der Bundeswehr investieren. Es sei andererseits aber erforderlich, dass das Verteidigungsministerium das Geld auch ausgebe: In der Vergangenheit habe es häufiger Probleme in der Beschaffung gegeben und finanzielle Mittel seien gar nicht in Anspruch genommen worden.



Das Bundeskabinett befasst sich am Vormittag mit dem Haushaltsentwurf für dieses Jahr. Auch die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 ist Thema.

