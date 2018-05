Bundesfinanzminister Scholz hat Forderungen nach einer deutlichen Erhöhung dess Wehretats eine Absage erteilt.

Die Bäume wüchsen leider nicht in den Himmel, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Die prognostizierten zusätzlichen Steuereinnahmen von zehn Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre würden vor allem investiert, um das Digitalnetz auszubauen und Einkommen zu entlasten, die unter der kalten Progression litten. Wenn man all das geschafft habe, bleibe von den Mehreinnahmen nicht mehr viel übrig für den Wehretat und andere Projekte der Koalition.



Bundesverteidigungsministerin von der Leyen verlangt, dass die Wehrausgaben bis 2025 von 1,2 auf 1,5 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen sollen.

