Der CSU-Innenpolitiker Uhl fordert ein Redeverbot für türkische Minister und für Präsident Erdogan in Deutschland.

Als wehrhafte Demokratie dürfe man den Feinden der Demokratie keine Versammlungsfreiheit gewähren, sagte Uhl im Deutschlandfunk. Eine uneingeschränkte Redefreiheit gebe es in der deutschen Rechtsordnung nicht. Die Landesinnenminister sollten den Kommunen für solche Fälle Regeln an die Hand geben. Hilfreich wäre auch eine Sprachregelung durch die Bundesregierung, meinte der CSU-Politiker. Dem türkischen Präsidenten Erdogan müsse man deutlich machen, dass man seine autoritäre Politik auf keinen Fall unterstütze.



Auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft forderte die Bundesregierung auf, klar Stellung zu beziehen. Die Entscheidung über Auftritte türkischer Regierungsmitglieder dürfe nicht an den Kommunen hängenbleiben, sagte die SPD-Politikerin im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städtetag. - Bundeskanzlerin Merkel hatte nach Kritik aus der Türkei betont, die Entscheidung zur Absage zweier Veranstaltungen mit Ministern sei auf kommunaler Ebene und nicht im Bund gefallen.