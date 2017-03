Der CSU-Innenpolitiker Uhl plädiert dafür, Auftritte von Präsident Erdogan und seinen Ministern in Deutschland zu verbieten.

Als wehrhafte Demokratie dürfe man den Feinden der Demokratie keine Versammlungsfreiheit gewähren, sagte Uhl im Deutschlandfunk. Die Landesinnenminister sollten den Kommunen für solche Fälle Regeln an die Hand geben. Hilfreich wäre auch eine Sprachregelung durch die Bundesregierung.



Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Entscheidung über Auftrittsverbote dürfe nicht an den Kommunen hängenbleiben. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Städtetag. - Die niederländische Regierung teilte der Türkei mit, dass ein geplanter Wahlkampfauftritt von Außenminister Cavusoglu in Rotterdam unerwünscht ist.



Bundeskanzlerin Merkel hatte dagegen betont, dass die Entscheidung zur Absage des Auftritts des türkischen Justizministers Bozdag in Gaggenau auf kommunaler Ebene gefallen ist. Dessen ungeachtet wirft Bozdag der Bundesregierung vor, die Menschenrechte - Zitat - mit Füßen zu treten.