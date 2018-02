Im Rheinland und vielen anderen Regionen beginnt mit der Weiberfastnacht heute der Straßenkarneval.

Um 11 Uhr 11 eröffnet in Köln das Dreigestirn das Bühnenprogramm in der Innenstadt. In Düsseldorf stürmen die sogenannten "Möhnen" das Rathaus und nehmen den Bürgermeister gefangen. Die Veranstaltungen finden unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

