Im Rheinland und vielen anderen Regionen Deutschlands hat mit der Weiberfastnacht der Straßenkarneval begonnen.

Um 11 Uhr 11 eröffnete in Köln das Dreigestirn das Bühnenprogramm in der Innenstadt. In Düsseldorf stürmten die sogenannten "Möhnen" das Rathaus. In Mainz feiern die Narren ebenfalls den Beginn der fünften Jahreszeit. Mit dem "Schmutzigen Donnerstag" steuert auch die schwäbisch-

alemannische Fasnacht auf ihren Höhepunkt zu. Alle Veranstaltungen finden unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.