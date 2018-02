In den närrischen Hochburgen haben Zehntausende den offiziellen Auftakt des Straßenkarnevals gefeiert.

Beginn war am heutigen Weiberfastnacht traditionell um 11 Uhr 11. Bei strahlendem Sonnenschein stürmten die Frauen unter anderem in Düsseldorf und Bonn die Rathäuser und übernahmen symbolisch die Macht. In Köln forderte das Dreigestirn die Stadtschlüssel ein. In Mainz versammelten sich die Narren am Fastnachtsbrunnen. Mit dem "Schmutzigen Donnerstag" steuert auch die schwäbisch-alemannische Fasnacht auf ihren Höhepunkt zu.



Die Polizei war überall mit vielen Beamten im Einsatz. Allein in Köln waren es etwa 1.600.



Als Höhepunkte des Straßenkarnevals gelten die Rosenmontagszüge. Dann werden in Köln, Düsseldorf und Mainz wieder hunderttausende Menschen erwartet.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.