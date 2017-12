Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Weihnachtsansprache die Sorgen von Menschen in ländlichen Regionen aufgegriffen.

Er habe Orte kennengelernt, in denen es keine Tankstelle, keine Lebensmittelgeschäfte und keine Gaststätte mehr gebe, in denen die Wege zum Arzt immer weiter würden und die letzte Busverbindung eingestellt sei, sagte Steinmeier. Er könne verstehen, dass sich die Bewohner dort abgehängt fühlten. Es gebe aber auch Menschen, die es nicht hinnähmen, dass sich Leere breitmache. Diese verdienten Ermutigung.



Angesichts der schleppenden Regierungsbildung warb der Bundespräsident um Vertrauen in den Staat. Er könne den Bürgern versichern, dass der Staat nach den Regeln handle, die die Verfassung für eine Situation wie diese vorgesehen habe.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.