Weihnachtsansprache "Die Gräben in unserer Gesellschaft nicht vertiefen"

Bundespräsident Joachim Gauck hat die Menschen in Deutschland zu Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt aufgerufen. Gerade in Zeiten terroristischer Anschläge sollten die Gräben innerhalb der Gesellschaft nicht vertieft werden, sagte er in seiner Weihnachtsansprache, die morgen ausgestrahlt wird.