Weihnachtsansprache Gauck ruft zum Zusammenrücken in Zeiten des Terrors auf

Bundespräsident Joachim Gauck bei der Aufzeichnung der Weihnachtsansprache im Schloss Bellevue (Markus Schreiber / dpa)

Bundespräsident Gauck hat die Menschen in Deutschland zu mehr Zusammenhalt aufgerufen.

Gerade in Zeiten terroristischer Anschläge dürften die Gräben innerhalb der Gesellschaft nicht vertieft werden, sagte Gauck in seiner Weihnachtsansprache, die morgen Abend im Fernsehen ausgestrahlt wird. Weder einzelne Gruppen noch Politiker dürften pauschal zu Verdächtigen erklärt werden. Mit Blick auf den Anschlag in Berlin sagte Gauck, durch den Terror seien Wut, Zorn, Angst und Ohnmacht über die Gesellschaft gekommen. Diese hätten aber nicht die Oberhand gewonnen. Wichtig sei es nun, sich auf das zu besinnen, was Weihnachten ausmache. Diese Werte seien über die christliche Religion hinaus Teil der Gesellschaft geworden.