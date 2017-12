In seiner Weihnachtsbotschaft hat Papst Franziskus trotz wachsender Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern zu "Frieden für Jerusalem" aufgerufen. Er hoffe, dass sich bei den Konfliktparteien der Wille zu einer Wiederaufnahme des Dialogs durchsetzen werde, sagte der Papst vor zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz im Vatikan.

Man bete, dass im Nahost-Konflikt doch noch eine Verhandlungslösung gefunden werde, die eine friedliche Koexistenz zweier Staaten ermögliche. Nachdem er die Weihnachtsbotschaft verlesen hatte, spendete Franziskus den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis.



Die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch US-Präsident Trump hatte zu neuen Unruhen in der Region geführt. Auch Guatemalas Präsident Morales kündigte mittlerweile an, dem Beispiel der USA zu folgen und die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.