In Berlin soll nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag ein

Innensenator Geisel sagte, er werde dem Senat dazu einen externen, unabhängigen Experten vorschlagen. Der Tunesier Anis Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gesteuert und 12 Menschen getötet. Er selbst wurde auf der Flucht in Italien von Polizisten erschossen.



In der Türkei wurden unterdessen im Zusammenhang mit dem Anschlag drei Verdächtige festgenommen. Die Deutsch-Libanesen

sollen Verbindungen zu Amri gehabt haben.