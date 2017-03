Der Attentäter von Berlin - Amri - hat regelmäßig Drogen wie Kokain und Haschisch genommen.

Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf den Obduktionsbericht des Tunesiers. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass Amri am Tag des Anschlags unter Drogeneinfluss stand. An seinem Todestag habe er jedoch keine Rauschmittel konsumiert.



Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gelenkt. Zwölf Menschen starben, mehr als 50 wurden verletzt. Drei Tage nach der Tat wurde in Italien auf der Flucht erschossen.