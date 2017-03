Bundesaußenminister Gabriel und sein französischer Kollege Ayrault haben das "Weißbuch" von EU-Kommissionschef Juncker zur Zukunft der Europäischen Union nach dem Brexit als positiven Impuls bezeichnet.

Es leiste einen wichtigen Beitrag zu einer breiteren Debatte, erklärten Gabriel und Ayrault. In Zeiten, in denen die Bedrohungen sowohl von innen als auch von außen zunähmen, teilten Deutschland und Frankreich die Überzeugung, dass eine stärkere Europäische Union der beste Schutz und der größte Trumpf für die Zukunft sei. Entsprechend müsse die Rolle der EU als außenpolitischer Akteur gestärkt und die Sicherheit der EU-Bürger gewährleistet werden, auch durch eine gemeinsame Verteidigungspolitik.



In dem "Weißbuch" werden fünf Szenarien zur Zukunft der EU vorgestellt. Sie reichen von einem "Weiter so wie bisher" bis zu einem "stärkeren gemeinsamen Handeln". Auch die Idee eines Europas mehrerer verschiedener Geschwindigkeiten ist vertreten. Junckers Szenarien sollen in die Vorbereitung eines Sondergipfels einfließen, der Ende März in Rom stattfinden wird. Dort wollen die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten ohne Großbritannien eine Erklärung über die Ausrichtung der EU in den kommenden zehn Jahren verabschieden.