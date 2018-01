Die amerikanische Regierung wird das umstrittene Strafgefangenenlager Guantánamo auf Kuba nicht schließen.

Eine entsprechende Anordnung sei von Präsident Trump unterzeichnet worden, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die Haftbedingungen dort seien legal, sicher und menschlich. Weder verstießen sie gegen das Recht in den USA noch gegen internationale Richtlinien, hieß es. Die Bekanntgabe erfolgte fast zeitgleich mit dem Beginn von Trumps erster Rede zur Lage der Nation im US-Kongress. In der Vergangenheit hatte Ex-Präsident Obama vergeblich versucht, das Gefangenenlager zu schließen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.