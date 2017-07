Der neue Kommunikationschef des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci, will alles daran setzen, weitere Medien-Enthüllungen über die US-Regierung zu verhindern.

Scaramucci sagte dem Sender Fox News, die undichten Stellen im Weißen Haus müssten ein Ende haben, und dafür werde er drastische Maßnahmen ergreifen. Was zurzeit passiere, sei höchst unprofessionell und helfe dem Präsidenten gewiss nicht. Dem Sender CBS sagte er, wer dennoch nicht-autorisierte Gespräche mit Medien führe, werde gefeuert.



Scaramucci ist seit zwei Tagen neuer Kommunikationsdirektor der Regierung. Am gleichen Tag trat Pressesprecher Spicer zurück - Medienberichten zufolge aus Unmut über Scaramuccis Nominierung.



Präsident Trump selbst hat erst vor kurzem wieder erbost auf neue Enthüllungen in den Medien reagiert. Die "Washington Post" hatte in der Russland-Affäre einen Bericht veröffentlicht, der Justizminister Sessions unter Druck setzt.