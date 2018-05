Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, hat die Vollstreckung von zwei Todesurteilen in Weißrussland kritisiert.

Sie habe mit großer Sorge vernommen, dass am 16. Mai die beiden Hinrichtungen erfolgt sein sollen, erklärte Kofler in Berlin. Die Todesstrafe sei unvereinbar mit grundlegenden europäischen Werten.



Weißrussland ist das letzte Land Europas, in dem die Todesstrafe verhängt und vollstreckt wird. Die bislang letzte Hinrichtung wurde im Oktober 2017 vollzogen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.