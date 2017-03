Im Vorfeld von heute geplanten Protesten in fünf weißrussischen Städten hat Präsident Lukaschenko zahlreiche Aktivisten verhaften lassen.

In Weißrussland geht am 25. März traditionell die Opposition auf die Straße und feiert den sogenannten Tag der Freiheit. In diesem Jahr werden besonders viele Menschen zu den Demonstrationen erwartet. Seit Mitte Februar kommt es vor allem in der Hauptstadt Minsk zu spontanen Protesten gegen die Politik von Staatschef Lukaschenko. Weißrussland, das als letzte Diktatur Europas gilt, befindet sich seit Jahren in der Wirtschaftskrise und hat mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen.